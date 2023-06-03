Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ходе ракетной атаки 2 июня комплексов ПВО Украины. Портал “Свободная пресса” считает, что речь идет об очередном американском ЗРК Patriot и отмечает, что эти установки в распоряжении Киева скорее всего подошли к концу.

К таким выводам авторы публикации пришли из-за странных изменений в поведении украинских политиков. Ранее они хвастливо публиковали в Сети видеозаписи каждой сбитой ракеты или дрона-камикадзе, прославляя свою “непобедимую” ПВО. Однако сейчас сотрудники СБУ отлавливают всех пользователей, которые снимают работу систем противовоздушной обороны.

Все дело в том, что американский “Пэтриот” стал слишком уж опасным для киевлян. Его ракеты десятками выпускаются на каждую воздушную цель и, не попадая по ней, громят жилые дома, падают прямо на улицах. Записи подобной работы системы ПВО совсем не нравятся потенциальным покупателям ЗРК, поэтому Киев начал настоящие репрессии в отношении блогеров и просто очевидцев падения ракет, решивших снять все на камеру смартфона.

2 июня по очередному комплексу прилетела российская ракета, после чего он замолчал. Это порадовало киевлян, которые совсем не хотят становиться жертвой американского ЗРК, стреляющего направо и налево.