Российские ВКС задействовали планирующие авиабомбы для ударов по позициям вооруженных формирований Украины на правом берегу Днепра. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись последствий этой атаки.

Военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по объектам прямо напротив Новой Каховки. Скорее всего, поражен склад с боеприпасами или другой объект ВСУ, так как сразу после попадания вспыхнул сильный пожар.

ВСУ ранее предприняли попытку атаковать Новую Каховку, запуская по городу свои беспилотные аппараты. Зенитно-ракетные комплексы и бойцы с автоматами устранили угрозу, после чего ВКС ответили бомбовым ударом.

Киев при этом воспользовался сообщениями в Сети от местных жителей о выстрелах и тут же выдал пропагандистскую информацию о якобы прорыве в Новую Каховку “диверсионного отряда”. Но позже выяснилось, что эти самые отряды попали под удар ВКС РФ на другом берегу Днепра.