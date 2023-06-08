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Войска НАТО не станут входить на территорию Украины. Эта страна нужна Североатлантическому альянсу для давления на РФ, но умирать за нее не будут ни европейцы, ни американцы, уверен политолог Игорь Николайчук.

Так он прокомментировал высказывание бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о возможном появлении на Украине военнослужащих отдельных стран Альянса. В частности, Польши и Прибалтики. По словам Николайчука, ни одно из государств блока не будет рисковать жизнью своих граждан.

Подобные заявления делаются лишь для того, чтобы попытаться напугать Россию прямым вооруженным столкновением со странами Североатлантического альянса и вынудить ее пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на условиях Запада. Но это слишком примитивная тактика, которая давно разгадана РФ.

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