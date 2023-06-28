В самом необычном интервью с Николаем Цискаридзе, знаменитым танцовщиком и режиссером, были затронуты различные темы: любовь и Большой театр, дружба и предательство, детство и старость, жестокость и гибкость, друзья и враги, а также его собственный нравственный кодекс и многое другое. Цискаридзе отвечал на вопросы «МК» откровенно и без притворства, не скрывая своих эмоций, даже если вопрос задевал его лично.

В Государственном Кремлевском дворце прошли два концерта выпускников Академии русского балета имени Вагановой с полными залами. Зрители были восхищены уникальной хореографической программой, которая включала сюиту из балета «Корсар» и сюиту из балета «Лауренсия».

Николай Цискаридзе, премьер Большого театра и ректор академии, рассказал, что выпускные спектакли в хореографических училищах традиционно проходят в Мариинском театре в Петербурге. Однако, в этот раз они были представлены в Кремле. Цискаридзе подчеркнул, что история школы танца, которой исполняется 285 лет, тесно связана с историей Мариинского театра, который являлся главным придворным театром в Петербурге.

Цискаридзе также поделился своими взглядами на Большой театр. Он сравнил закулисье театра с адом, особенно для тех, кто является участником спектакля.