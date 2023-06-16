Николаевскую и Херсонскую, Одесскую, Харьковскую и Сумскую области Украины вновь атаковали российские дроны-камикадзе “Герань-2” и крылатые ракеты. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что в результате этих ударов уничтожены важные объекты военной инфраструктуры ВСУ.

По его словам, важный вклад внесла и артиллерия, которая разгромила два штаба вместе с украинскими офицерами, а также склады с западной техникой, среди которой разочаровавшие ВСУ “Леопарды” из Германии.

Кроме того, ВС РФ уничтожают склады с боеприпасами украинской армией и цеха по производству морских беспилотников. Последние используются Киевом для нападений на российские корабли. Напомним, что недавно от них отбивались сперва “Иван Хуст” недалеко от пролива Босфор, а затем и “Приазовье” в 300 километрах от Севастополя. Оба раза все безэкипажные корабли были ликвидированы.