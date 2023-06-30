В начале нулевых годов к самым популярным телепроектам относилась “Фабрика звезд”. Причем внимание к себе она привлекала не только талантливыми молодыми исполнителями, но и элементами реалити-шоу, так как все действо проходило в общей квартире.

Это позволяло зрителям следить за тем, как артисты ведут себя за пределами сцены, а также наблюдать зарождение любовных романов.

Никита Малинин рассказал, как развивался его роман с Марией Вебер, за которым следила практически вся страна. Многие зрители были уверены, что там все серьезно, однако, по словам Малинина, у него ничего не было с девушкой. Хотя в одном из выпусков он даже запрыгнул в ее кровать.

“Там жидкость переливает отсюда в… Притяжение земное, и все. Не соображаешь. Мозг отключается. Но, когда запрыгнул, он включился: „У меня есть девушка!“ — и выпрыгнул. Ну… молодость…”, – рассказал Никита.

Он отметил, что девушке пришлось тяжелее всего, так как он не мог ей даже объяснить, что с Вебер у него ничего не было, что он не изменял возлюбленной. Но она сумела поверить, поэтому через пять лет вышла замуж за Малинина. И сейчас пара до сих пор вместе.