Нечестность президента Украины Владимира Зеленского уже ни у кого не вызывает сомнений на Западе. Год назад он заверял Соединенные Штаты, что ВСУ не станут наносить удары по России и проводить операции на ее территории. Однако как обычно обманул, пишет издание Newsweek.

Последние события показывают, что рассчитывать на обещания Зеленского совсем не следует. Мало того, его армия не просто нападает на мирные населенные пункты в России, но еще и использует для этой цели полученное от Запада вооружение.

Автор публикации Майкл Трейси отмечает, что у президента Зеленского просто хорошие учителя в самой верхушке Соединенных Штатов. Они не раскрывают свои истинные цели на Украине, скрывают от граждан политику в отношении конфликта, а также публикуют недостоверные данные о ходе специальной военной операции.