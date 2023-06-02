Все страны НАТО заявляют, что Украина обязательно должна войти в блок. Но далеко не все готовы ради нее нарушать давно сложившиеся правила вступления новых государств. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила, что в Североатлантический альянс не могут вступить страны, находящиеся в стадии конфликта.

Издание Newsweek пишет, что это заявление стало серьезным ударом по надеждам Киева, передает РИА Новости.

“Для того, чтобы получить право на вступление в альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств-членов НАТО, и нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути”, пояснил обозреватель издания Джон Джексон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский главным своим ожиданием от июльского саммита НАТО назвал приглашение в состав блока Украины. В том же духе высказался и глава МИД страны Дмитрий Кулеба.