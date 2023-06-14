Статья в «Газета.ру» рассказывает о том, что человек, оказавшись в коме или состоянии «глубокого сна», не может просто проснуться и сразу продолжить свою жизнь. Восстановление после такого состояния требует значительного времени и участия специалистов.

Часто в кино показывают, будто человек, пролежавший в коме несколько лет, внезапно просыпается, встает и начинает говорить. Но на самом деле даже несколько недель в коме уже ведет к потере определенных функций.

Ольга Хегай, невролог, подчеркивает, что после пробуждения из комы люди часто сталкиваются с проблемами, связанными с памятью. Они должны упорно работать, чтобы восстановиться, однако полное восстановление памяти далеко не всегда возможно. Некоторые также могут столкнуться с изменениями в своем поведении.

Таким образом, процесс восстановления после комы требует времени и усилий, а индивидуальные последствия могут быть разнообразными.