Аудитория популярного форума Reddit поделилась своими мыслями по поводу самых больших ошибок, которые допускают во время своих романтических отношений мужчины и женщины. О своих главных сожалениях они рассказали в разделе AskReddit.

Наибольшую популярность набрал комментарий пользователя под ником Zestyclose-Chef5215, который выразил сожаление, что не смог прекратить свои несчастливые отношения на годы раньше.

Другой пользователь форума с ником Singingmute написал что всегда стеснялся своего собственного хобби, поскольку считал его тупым занятием. Однако, как только стал заниматься своим любимым занятием открыто, то сразу же нашел девушку, которая полностью разделяет его интересы.

Также популярность набрал и комментарий пользователя под ником MonichiEiko о том, что нельзя тратить много времени на попытки добиться расположения тех людей, которые прямо заявили об отсутствии взаимности.

Еще один комментарий гласил о том, что человек всегда отпускал ситуацию последним, из-за чего этот процесс всегда был болезненным.