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Израиль все еще не хочет отправлять на Украину оружие. Он опасается, что совсем скоро оно окажется в Иране, как многие образцы, уже отправленные Западом в Киев, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы (вооружений), которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас», – пояснил он.

Также Нетаньяху отметил, что это совсем не какие-то теоретические выкладки, а реальность. Противотанковые ракетные комплексы, которые Украине поставляли США, Великобритания и другие страны, уже встречаются на границе с Израилем.

Сейчас Тель-Авив по-прежнему отправляет на Украину только гуманитарную помощь, несмотря на сделанные ранее заявления властей пересмотреть эту позицию и задуматься о поставках оружия.

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