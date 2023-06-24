В Ростове у штаба ЮФО на Буденновском проспекте несколько местных жителей затеяли потасовку. Разнимать их пришлось бойцам ЧВК “Вагнер”, которые, напомним, с ночи контролируют объект.

РИА Новости сообщает, что возле штаба на протяжении всего дня собирается большая толпа зевак. В основном они просто наблюдают за действиями “вагнеровцев” или даже вступают с ними в разговоры.

Драка началась после словесной перепалки между сторонниками и противниками действий ЧВК. При этом остановить потасовку без вмешательства бойцов с оружием не удалось.

Напомним, что ЧВК “Вагнер” захватила штаб Южного федерального округа в Ростове после заявлений Евгения Пригожина о начале вооруженного мятежа. Сейчас в отношении основателя компании уже возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и ударом в спину России.