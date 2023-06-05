ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы НАТО не станут вмешиваться в конфликт на Украине, поэтому решающим фактором для определения победителя станет не количество оружия, а численность личного состава. И Киев по этому критерию существенно уступает Москве, заявил политолог из Германии Вольф Меркель.

В интервью на телеканале Spiegel TV он заявил, что люди у киевского режима закончатся быстрее, чем поставляемое Западом оружие. Танки, истребители, тяжелая артиллерия и стрелковое вооружение просто некому будет использовать. Россия превосходит Украину по населению и численности армии, передает РИА Новости.

По словам политолога, только сейчас в распоряжении российской армии имеется 1 миллион вооруженных бойцов. Также в любой момент она может привлечь еще 2 миллиона, а общий мобилизационный резерв достигает 45 миллионов. Есть подозрение, что эксперт несколько преувеличивает, но источники своих данных он не раскрывает.

Именно поэтому поставки оружия на Украину Западом – это лишь затягивание конфликта, которое, к тому же, играет совсем не в пользу Киева.

Вам может понравиться

Стало известно, какое оружие сыграет судьбоносную роль в украинском конфликте

Российские управляемые планируемые фугасные авиационные бомбы сыграют в украинском конфликте судьбоносную роль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал сербской газеты «Политика». Как следует из материала, американские военные

Президент Финляндии заявил, что несмотря на вступление в НАТО страну в первую очередь будут защищать сами финны

Задача по обеспечению защиты государства лежит в первую очередь на гражданах Финляндии, несмотря на вступление страны в блок НАТО. Такое заявление финского президента Саули Ниинистё содержится в распоряжении, опубликованном на

НТВ: почему ЗРК Patriot не способны перехватить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» ВС России

Как сообщает в своем материале НТВ, военное руководство ведущих мировых государств активно следит за противостоянием российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Российские «Кинжалы» доказали свою эффективность в