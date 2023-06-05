Вооруженные силы НАТО не станут вмешиваться в конфликт на Украине, поэтому решающим фактором для определения победителя станет не количество оружия, а численность личного состава. И Киев по этому критерию существенно уступает Москве, заявил политолог из Германии Вольф Меркель.

В интервью на телеканале Spiegel TV он заявил, что люди у киевского режима закончатся быстрее, чем поставляемое Западом оружие. Танки, истребители, тяжелая артиллерия и стрелковое вооружение просто некому будет использовать. Россия превосходит Украину по населению и численности армии, передает РИА Новости.

По словам политолога, только сейчас в распоряжении российской армии имеется 1 миллион вооруженных бойцов. Также в любой момент она может привлечь еще 2 миллиона, а общий мобилизационный резерв достигает 45 миллионов. Есть подозрение, что эксперт несколько преувеличивает, но источники своих данных он не раскрывает.

Именно поэтому поставки оружия на Украину Западом – это лишь затягивание конфликта, которое, к тому же, играет совсем не в пользу Киева.