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Немецкие власти и страны НАТО выбрали неудачное время для проведения широкомасштабных военных учений. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написал глава фракции Левой партии Германии в Бундестаге Дитмар Барч – передаёт ТАСС.

Air Defender – так называются манёвры – стартовали 12 июня в ФРГ и ряде других государств. Учения собрали участников из 25 стран НАТО. В них задействованы 10 тысяч бойцов и 250 самолётов. По легенде учений, западные союзники должны отразить наступление противника с восточного направления.

Барч в своём сообщении указал, что военные манёвры устраиваются на фоне нарастающих проблем в экономике Германии и падения уровня доходов населения. Глава парламентской фракции также отметил, что в последнее время немецкое правительство урезает бюджет, однако военные траты не снижаются. “Вместо бряцания оружием над Германией… нужны усилия по деэскалации “, – добавил политик.

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