Группа немецких ученых из Штутгартского государственного музея естественной истории обнаружили окаменелые останки двух триасовых рептилий со следами укусов на шеях и оторванными головами. Таким образом, исследователи смогли найти первой официальное подтверждение того факта, что чрезмерно длинные шеи были наиболее уязвимым местом многих животных далекого прошлого.

В триасовый период на планете обитали рептилии рода танистрофеи (Tanystropheus), обладающие длинными и жесткими шеями, которые помогали им незаметно ловить кальмаров и рыбу. Немецкие ученые обнаружили два хорошо сохранившихся образца рептилий возрастом в 242 миллиона лет.

В результате исследования окаменелостей исследователи пришли к выводу, что черепа рептилий сохранились в очень хорошем состоянии, однако их позвоночники были сильно укорочены. Более детальное исследование помогло ученым обнаружить тот факт, что у первой рептилии было только десять из тринадцати шейных позвонков, а у второго животного всего семь. При этом на костях сохранились следы укусов и переломов.