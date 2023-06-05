Портал “Военное дело” опубликовал видеозапись, на которой запечатлен предположительно первый танк “Леопард 2”, уничтоженный на Украине.

Боевики ВСУ задействовали полученную от Германии боевую машину в попытке прорыва российской обороны на Южно-Донецком направлении. Однако у Киева что-то пошло не так, поэтому танк попал под удар российской артиллерии.

Экипаж “Леопарда” покинул боевую машину через люки, пока была такая возможность, и пустился наутек. Сам танк был обнаружен в лесополосе оператором разведывательного беспилотного аппарата.

Напомним, что ВСУ предприняли попытку прорыва 4 июня и им даже удалось пройти первую линию обороны ВС РФ. Однако затем российские войска отбросили боевиков на исходные позиции. Причем противник отступил, понеся серьезные потери.