ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал “Военное дело” опубликовал видеозапись, на которой запечатлен предположительно первый танк “Леопард 2”, уничтоженный на Украине.

Боевики ВСУ задействовали полученную от Германии боевую машину в попытке прорыва российской обороны на Южно-Донецком направлении. Однако у Киева что-то пошло не так, поэтому танк попал под удар российской артиллерии.

Экипаж “Леопарда” покинул боевую машину через люки, пока была такая возможность, и пустился наутек. Сам танк был обнаружен в лесополосе оператором разведывательного беспилотного аппарата.

Напомним, что ВСУ предприняли попытку прорыва 4 июня и им даже удалось пройти первую линию обороны ВС РФ. Однако затем российские войска отбросили боевиков на исходные позиции. Причем противник отступил, понеся серьезные потери.

Вам может понравиться

Журналист из Франции рассказал, что 15 его сограждан принимают участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне России

Французский оппозиционер и журналист Винсент Перфетти заявил ТАСС, что на стороне Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе в боевых действиях принимает участие не менее 15 его

Депутат Бабашов: Контрнаступление ВСУ станет началом «скорого и ужасного» конца для киевского режима

Контрнаступление ВСУ станет началом ужасного и скорого конца “киевского режима”. К сожалению, из-за властей Украины “горя хлебнут” и простые граждане, заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов, слова которого приводит РИА Новости.

ЗОЖ.news: Учёные выявили неожиданную пользу алкоголя для сердечно-сосудистой системы

Употребление малых доз алкоголя полезнее, чем полное воздержание от него, считают ученые из университетов Сиднея и Кембриджа. Они провели исследование и выяснили, что умеренное потребление спиртных напитков снимает стресс и