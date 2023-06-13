Польские власти могут попытаться открыть второй фронт против России под прикрытием военных учений на границе с Белоруссией. Об этом в своем авторском материале пишет обозреватель издания Niezależny dziennik polityczny (NDP) Ханна Крамер.

По словам автора статьи, польские политики все чаще начали заявлять о необходимости начинать подготовку к борьбе с восточным агрессором, поскольку Европа находится в опасности, а Польша и вовсе «живет на пороховой бочке».

Крамер отмечает, что подобные высказывания призваны обосновать необходимость проведения военных учений под руководством НАТО и Пентагона, в результате которых может быть открыт второй фронт против России на границе с Белоруссией.

При этом обозреватель издания отметила, что польские власти ведут очень опасную политическую игру, которая может привести к трагическим последствиям. При этом наглядным примером реализации подобной политики является сегодняшняя Украина.