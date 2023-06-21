4 июня украинские вооруженные формирования начали контрнаступление и с тех пор провели 263 атаки. При этом ни одна из них не завершилась успехом, сообщает издание “Московский комсомолец”.

Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что запала у Киева хватит еще максимум на 7 дней. Но в результате интенсивных боевых действий они не сумеют достичь своих целей и понесут еще большие потери.

При этом целый ряд военных экспертов призывает не расслабляться и не впадать в эйфорию. Несмотря на то, что ВСУ сейчас весьма успешно истребляют собственные Вооруженные силы, у них все же остаются резервы, которые могут создать ВС РФ неприятности. Скорее всего, после активной фазы будет некоторое затишье, а ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе украинские формирования все же попытаются повторить контрнаступление значительно большими силами. Ведь главная их цель – показать Западу какие-то успехи.