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Как сообщает Газета.ру, интернет-портал The Conversation опубликовал мнение британского специалиста в области сексологии из Вестминстерского университета, который перечислил пять основных вещей, способных значительно улучшить качество секса. Эксперт перечислил все их по порядку: восприятие уровня собственного желания и возбуждения, общение с партнером, возможность экспериментов, сосредоточенность на дыхании, отказ от завышенных ожиданий.

Фасы возбуждения возникают у женщин и мужчин на разных этапах. Основная причина кроется в том, что женщины не так активно реагируют на сексуальные стимуляции, нежели представители сильного пола. Для женщин также очень важны психологическая и эмоциональная сфера. И очень важно, чтобы все эти пункты совпали. Ведь возбуждение не всегда побуждает женщину к занятию сексом.

Немаловажно также общаться со своим партнером, разговаривать на тему секса не должно быть стыдно. Нужно прислушиваться к желаниям друг друга. Также не стоит боятся экспериментов в постели, использовать разнообразные техники, добавлять новые ощущения, испытывать новые позы.

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