Волна после разрушения дамбы Каховской ГЭС накроет все прилегающие к береговой линии населенные пункты, расположенные ниже водохранилища. На опубликованной в Сети карте, можно детально увидеть все города и поселки, находящиеся в зоне подтопления.

Еще в 1985 году советские ученые провели расчет возможных участков затопления в Херсонской области в случае прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции. По их оценкам, волна высотой в пять метров могла бы смыть все поселки, расположенные вниз по течению Днепра – Казачьи Лагери, Львово, Голую Пристань и Новую Маячку. Также будут подтоплены некоторые районы города Херсон. При этом вода достигнет областного центра через два часа после прорыва дамбы, а повышение уровня воды будет длится 14 часов. Всего потоп продлится около трех суток и пойдет на спад.

По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в ночь с 5 на 6 июня вооруженные силы Украины активно обстреливали гидроэлектростанцию в результате чего были повреждены задвижки дамбы. По его словам, «огромное счастье», что дамба не была обрушена полностью и воды переливается постепенно. Таким образом, подтопление пройдет более мягко, без разрушительной волны.