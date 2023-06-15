Командир ТОС-1А “Солнцепек” майор Владимир Дуров выручил сослуживцев, которые попали под артиллерийские удары украинских боевиков. Он моментально разобрался в ситуации и атаковал противника из тяжелой огнеметной системы, рассказал агентству ТАСС глава пресс-центра группировки войск “Восток” Олег Чехов.

Источник сообщил, что российские бойцы могли погибнуть под артиллерийским обстрелом, но Дуров фактически спас их жизни. Сперва он корректировал огонь по врагу, а затем оказал раненым военным первую помощь, причем сделал это профессионально.

Спустя некоторое время медицинская бригада эвакуировала всех военнослужащих с поля боя. “Солнцепек” под командованием Дурова уничтожил живую силу противника и две бронемашины, отмечает Чехов.