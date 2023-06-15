В два раза выросло число боевых дельфинов, которых Россия задействовала для охраны базы Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила газета NavalNews, официальное издание ВМФ Великобритании – передаёт “Лента.ру”.

По данным, которые приводятся в британской газете, увеличение числа дельфинов специалисты определили по числу загонов для этих животных. Если раньше боевых дельфинов было не больше 4-х особей, то сейчас их уже 6-7, уточняет NavalNews. Эксперты полагают, что увеличение числа боевых дельфинов связано с повышенными рисками диверсионных атак на Черноморский флот со стороны украинских войск.

“Лента.ру” напоминает: об усилении обороны Севастополя стало известно ещё несколько месяцев назад. В апреле уже появлялась информация о боевых дельфинах на службе ВМФ РФ, а также о шести линиях обороны, которые сформировали для защиты города.

Боевых дельфинов обучают выполнять различные команды. Как правило, животных тренируют для обнаружения подводных мин, а также для уничтожения судов противника.