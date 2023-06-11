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Ученые провели новые расчёты и пришли к выводу, что Земля неуклонно приближается к глобальной катастрофе из-за стремительного таяния ледяной шапки Северного Ледовитого океана. Об этом в своем материале сообщает журнал Nature Communications.

По прогнозам ученых, льды Северного Ледовитого океана будут практически полностью растворены в течение ближайших 10 лет. Данный прогноз предполагает полное таяние льдов уже к 2030 году, что минимум на 10 лет раньше, чем указывалось в предыдущем научном прогнозе.

При этом исследователи уверены, что никакие меры по сокращению выбросов углеводородов в атмосферу не смогут предотвратить данный процесс. Поэтому, по мнению ученых, человечество должно быть готовым к будущей глобальной климатической катастрофе.

В результате таяния вечной мерзлоты ежегодно повышается уровень мирового океана. Данные процессы приведут к изменению в погоде, экосистемах и миграции населения на всей планете.

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