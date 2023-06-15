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Единственный план контрнаступления ВС Украины подразумевает «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Сам по себе Подоляк не принимает никаких решений, однако его устами озвучиваются мысли коллективного Запада. Недавно приезжавший в Киев американский сенатор Линдси Грэм лично заявил, что США еще никогда в своей истории не вкладывали так удачно свои средства как сейчас, – оплачивая убийства русских.

Заявление Подоляки косвенно подтвердил глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью Foreign Affairs. По его словам, в самом начале боевых действий Киев запросил тяжелое вооружение у западных стран, но получил ответ: «копайте окопы и убивайте как можно больше русских, пока это не закончится». Однако в течение года от «дадим им только каски» Запад пришел к «вот вам танки и истребители».

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