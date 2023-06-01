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Потеря Артёмовска (Бахмута) подкосила энтузиазм украинской общественности: стало больше пораженческих настроений. Пессимистичный настрой проник и в украинскую армию, что может негативно отразиться на планируемом контрнаступлении ВСУ. Такую точку зрения высказал обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти – пишет РИА “Новости”.

По мнению Доэрти, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серьёзными проблемами. С одной стороны он не может начать контрнаступление, так как на фоне недавних поражений появились сложности с вербовкой и мобилизацией населения, с другой стороны – страны Запада давят на украинского лидера с требованием начинать наступательную операцию.

Контрнаступление ВСУ Киев анонсирует уже длительное время, но оно постоянно откладывается. По мнению экспертов, у украинской армии не хватит ресурсов, чтобы добиться в нём успеха.

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