Российская певица Наташа Королева отдыхает от концертной деятельности, наслаждаясь солнцем и морем. Сейчас артистка находится в Туапсе. Первые снимки со своего отпуска певица опубликовала в своем личном блоге.

Отмечается, что королева выбрала для отдыха пятизвездочный отель с бассейном и комплексом СПА-процедур. Артистка написала, что в отеле представлен великолепный шведский стол. Также она отметила, что местные жители очень гостеприимны к приезжим.

На одной из опубликованных фотографий Наташа позирует на берегу моря. Для пляжного отдыха артистка выбрала синий купальник и красочный полупрозрачный пеньюар с цветочным принтом. Стоит отметить, что купальник подчеркнул пышность бюста певицы. Волосы Наташа собрала в небрежный пучок, а на лице у нее были надеты черные солнцезащитные очки.

Королева уже неоднократно рассказывала, что не боится демонстрировать свое тело и не стесняется лишних складок на нем. Поэтому во время отдыха певица старается не заморачиваться над тем, что кто-то заметит ее недостатки.