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Популярная певица 90-х Наталья Штурм, несмотря на свой возраст, удивляет подписчиков достаточно откровенным кадрами. Исполнительница композиции «Школьный роман» давно оставила сцену и занялась бизнесом. Однако внимание публики к ее персоне до сих пор не остыло. К тому же, Наталья занимается писательской деятельностью.

Но для поддержания внимание аудитории Штурм все же выбрала очень спорный способ, который некоторые пользователи подвергли критике. Она часто публикует очень откровенные фото и видео. Очередное видео, которое Наталья выложила в Сеть, демонстрирует ее танец в откровенном бикини. Пользователи подчеркнули, что такие видео являются неуместными.

Штурм не скрывает, что улучшила свою внешность при помощи пластических операций. О своих преображениях звезда 90-х  рассказывает, что хочет иметь идеальную внешность, несмотря на свой возраст. «Зачем мне ждать, когда еще через 2-3 года у меня обвиснет кожа, станут грустные глаза», – заявила Наталья.

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