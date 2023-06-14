Актриса Наталья Бардо оказалась под волной критики из-за своего участия в шоу «Новые звезды в Африке». Однако она не осталась в стороне и в своем личном блоге иронично отреагировала на обвинения в предательстве.

Бардо напомнила своим критикам, что она заранее предупреждала о своих намерениях. Она подчеркнула, что исполнила свою самую выдающуюся роль в негативном образе. По мнению 35-летней актрисы, каждый участник должен был думать о себе, а не обвинять ее в своих собственных выборах.

«Если я стремлюсь к финалу и нахожусь в безопасном месте, называемом шоу и игрой, у меня есть право вести себя так, как мне хочется. Даже если это означает выбор темной стороны», – пояснила она свою позицию.

Наталья Бардо также отметила, что ее участие в проекте привлекло больше интереса зрителей. Благодаря актрисе они смогли увидеть свои собственные стороны и обратить внимание на свои личные ожидания.