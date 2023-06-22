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Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о сложной адаптации при смене места жительства. По словам ведущей, после переезда из Петербурга в Москву у нее даже началась депрессия.

Ивлеева отметила, что единственное, что ее могло отвлечь от грустных мыслей – это работа. Блогер рассказала, что изначально ей было очень сложно, так как работать первое время ей пришлось хостесом в ресторане.

Анастасия рассказала, что переехала в Москву вместе с подругой. Они снимали комнату в квартире с хозяйкой в районе Новогиреево. Однажды она пошла на детскую площадку ночью, чтобы позвонить матери с просьбой о финансовой помощи, так как ей не удалось заработать денег, необходимых для жизни. «Я звонила маме и плакалась, что не заработала всех денег, о которых мечтала», – разоткровенничалась ведущая.

Ивлеева также отметила, что в сложные периоды неоднократно подумывала уехать из столицы и вернуться в родные места, однако, несмотря на все трудности, решила остаться и добиться желаемого.

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