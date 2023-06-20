Российская актриса и певица Настасья Самбурская периодически радует своих поклонников общением в личном блоге. Недавно она общалась со своими подписчиками посредством ответов на их вопросы. Один из пользователей поинтересовался у актрисы, что она больше любит носить чулки или колготки.

Настасья ответила, что по душе ей больше чулки. И в качестве доказательства она выложила снимок, на котором предстала в черном белье, чулках и босоножках на высоком каблуке. Образ дополнял черный кружевной пеньюар.

Ранее звезда телесериала «Универ» приоткрыла завесу тайны о своей личной жизни. Об этом она сообщила в своем официальном микроблоге. Актриса высказала мнение о своем потенциальном партнере, ведь многие поклонники удивлены, почему Самбурская, обладающая прекрасными внешними данными, до сих пор остается одна. На вопрос подписчиков, насколько ей важен статус потенциального партнера, она ответила, что если мужчина с низким доходом пытается ухаживать за обеспеченной женщиной, то здесь есть корыстный интерес.