Подрыв плотины Каховской ГЭС обсуждается всеми средствами массовой информации и экспертами. Уже появилось немало версий того, кто и каким образом мог осуществить эту диверсию. Однако среди имеющихся предположений практически никто не вспоминает о бойцах британского военно-морского спецназа.

Исходя по ряду признаков, британские спецназовцы находятся на Украине для выполнения ряда специальных задач. Они не просто являются консультантами и кураторами для ВСУ, а самостоятельно участвуют в боевых действиях.

Обозреватель издания «Взгляд» в этом вопросе ссылается на слова Замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Великобритания выступает в роли союзника Украины и снабжает ее не только техникой, но и специалистами. Тем самым Соединенное Королевство напрямую участвует в конфликте с РФ.

Исходя из этого, можно смело предполагать, что британский спецназ, находящийся на Украине, выполняет ряд оперативных задач. Одной из очень заметных попыток их диверсии была атака базы Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе Морскими дронами. Также на британский спецназ возложена обязанность получения разведданных.