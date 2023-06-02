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Киев платит высокую цену за “бесплатные” поставки оружия из США и других стран НАТО. Фактически Украина стала жертвой западной военной помощи, пишет обозреватель Пабло Хофре Леаль в издании Rebelión.

Он пояснил, что все попытки мирного урегулирования конфликта активно блокируются. Причем не Украиной, а Западом, приказы которого в точности исполняют представители киевского режима. Ценой за оружие, которое он поставляет, является жизнь украинских солдат, передает РИА Новости.

Брюссель и Вашингтон издалека наблюдают кровавую трагедию, которая разворачивается на Украине. Они поставляют оружие безо всяких сомнений, так как это не их граждане погибают из-за этих поставок.

Леаль уверен, что если привлекать к этой ситуации внимание граждан стран Европы и США, уведомлять их, что поставки оружия в Киев рано или поздно приведут к катастрофическим последствиям для всего мира, Запад все же пойдет на попятную. Но пока эти прогнозы не оправдываются, конфликт продолжается и грозит выйти далеко за пределы Украины.

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