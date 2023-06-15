Высокопоставленные западные чиновники в ходе брифинга для журналистов, который был проведен на условиях анонимности, признали, что наступление украинских войск ведется с трудом.

Согласно информации, распространенной BBC, российские вооруженные силы хорошо удерживают оборону на тщательно подготовленных позициях. Использование маневренной обороны создает значительные проблемы для Вооруженных сил Украины и затрудняет продвижение наступающих сил.

«На данный момент наступление идет медленно. Это крайне трудно», – заявили высокопоставленные чиновники. Отмечается, что украинским войскам приходится сражаться против хорошо укрепленных линий обороны, которые российская сторона готовила в течение многих месяцев.

В ходе брифинга западные чиновники подчеркнули, что происходящее «не является неожиданным». Они отметили, что изначально было ясно, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины станет рискованной и сложной операцией.