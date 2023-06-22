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В Рефтинском поселке камера видеонаблюдения, установленная во дворе многоквартирного дома, зафиксировала странное ДТП. Водитель красного Chevrolet Lacetti врезался в припаркованный у дома Daewoo Nexia серебристого цвета, после чего вышел из автомобиля и принялся с помощью лома крушить обе машины.

Далее из подъезда многоэтажки вышла женщина, спокойно подошла к автомобилю Chevrolet Lacetti, села за руль и отъехала подальше. Обезумевший мужчина продолжил крушить оба автомобиля, после чего безуспешно попытался вытащить женщину из-за руля. Впоследствии женщина развернулась и уехала прочь, а мужчина вошел в дверь подъезда.

По словам главы пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, в данном инциденте принимала участие супружеская пара, находящаяся в процессе расторжения брака. Сообщается, что оба автомобиля принадлежали супругу. Заявлений в отдел полиции по поводу случившегося ни от супружеской пары, ни от местных жителей не поступало, резюмировали в правоохранительных органах.

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