НАТО на саммите в Вильнюсе намеревается принять секретный план на случай прямого противостояния с Россией. При этом единственным ответом Североатлантическому альянсу станет применение ядерного оружия, пишет портал “Свободная пресса”.

Военный эксперт Михаил Александров пояснил, что НАТО все же сильнее РФ как по экономическому, так и по военному потенциалу. Поэтому без ядерного вооружения выиграть у блока практически невозможно. Но вот гиперзвуковые ракеты “Кинжал” с ядерными боеголовками способны уничтожить все важнейшие объекты противника, включая штабы, средства противовоздушной обороны и военные аэродромы.

Аналитик напомнил, что в распоряжении Альянса нет средств противодействия гиперзвуковому оружию. При этом использовать его в ядерном оснащении придется на опережение, чтобы не дожидаться, пока войска противника окажутся под Москвой. Быстрое и эффективное разрушение ключевых объектов военной инфраструктуры позволит остановить НАТО.