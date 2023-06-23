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Пользователи популярного форума Reddit обсуждают неприятные моменты, которые могут возникать во время секса. В разделе AskReddit мужчины и женщины делятся своими мнениями, и судороги в ногах стали одной из самых негативных составляющих.

Многие пользователи жалуются на неприятные судороги, которые возникают в ногах в самый неподходящий момент во время полового акта. Эта проблема часто становится причиной дискомфорта и нарушения общего настроения.

Второе место по популярности занял волосок, застрявший на небе. Удаление его требует тактичности, чтобы не испортить настроение своему партнеру, как отметил участник с ником GeeISuppose.

Еще одним расстройством во время секса является то, что многие мужчины и женщины не осмеливаются говорить о своих неудовлетворенных ожиданиях своим партнерам.

«Важно быть откровенными и сообщать о том, что не нравится во время секса», — написал пользователь HenryMOER. Это мнение поддержал юзер drown_like_its_1999, который добавил, что важно задавать вопросы партнеру о том, что ему не нравится и прилагать усилия, чтобы обеспечить комфорт и удовольствие для обоих.

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