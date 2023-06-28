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Премьеру сериала «Там, где цветет полынь» посетило множество знаменитостей, в том числе и актриса Наталья Рудова. Кадрами с мероприятия артистка поделилась с подписчиками своего личного блога. Российская кинозвезда приехала в столичный бар «Стрелка», где произошел показ премьерной серии нового мистического сериала. А так как 39-летняя актриса очень любит мистику, то не могла пропустить этот показ.

Несмотря на то, что погода была достаточно прохладной, актриса решила прийти на красную дорожку в джинсовых шортах. В качестве верха своего комплекта Наталья выбрала черный топ. Поверх которого надела однотонный черный пиджак. На ногах у артистки были массивные лаковые туфли черного цвета и белые высокие носки.

После просмотра премьеры Рудова решила прогуляться по улицам Москвы. Актриса подчеркнула, что у нее прекрасное настроение. Она записала видеоселфи для своих поклонников. «Смотрите, какая красота! Я про себя… Шучу. Вот, закат, храм Христа Спасителя», – отметила актриса.

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