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Информация о возможном разводе Павла Воли и Ляйсан Утяшевой регулярно появляются в бульварной прессе. И это не дает покоя поклонникам пары. Однако супруги стараются не обращать внимание на всевозможные слухи и сплетни.

Недавно в Сети вновь активно стало обсуждаться, что Павел был уличен в измене, поэтому семейный союз на грани разрыва. Эти сплетни супруги уже опровергли на премьере программы «Выжить в Дубае», однако некоторые завистники пары продолжают «раздувать» эти слухи.

Павел Воля опубликовал для Ляйсан очень трогательное поздравление в день ее рождения. В своем посте шоумен рассказал, что вместе с детьми подготовили сюрприз для мамы, украсили дом и выучили стихотворение. По словам Павла, жизнь рядом с Ляйсан дарит ему счастье. «Я всегда рядом, иду в ногу с тобой, готов в любой момент поддержать, а если нужно, взять на руки», – написал телеведущий. Воля назвал этот день таким же особенным, каким является и сама Ляйсан. «Спасибо тебе за то, что ты такая», – подчеркнул Павел.

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