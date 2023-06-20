Специалисты Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН совместно с другими российскими и китайскими научными сотрудниками обнаружили новый вид паразитирующего организма Myxobolus zhaltsanovae n. sp. Этот паразит обитает в жабрах рыбы, а именно у карася серебристого.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории паразитологии и экологии гидробионтов ИОЭБ СО РАН Марины Батуевой, к сожалению, на данный момент еще не найдены средства борьбы с миксоспородиями. По словам ученой, данные паразиты обитают в организмах ценных промысловых рыб. В итоге они могут стать их патогенами. Именно поэтому очень важно проводить исследование миксоспородий, ведь это в итоге даст возможность создать методы борьбы с паразитами.

При помощи молекулярных методов ученые выяснили, что Myxobolus zhaltsanovae n. sp. локализуются именно в определенных тканях органов рыб. Также они предпочитают паразитировать строго на одном виде рыб.