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История, рассказанная пользователем на платформе Quora, связана с его подозрениями о неверности жены. Все подтвердилось после того, как мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что его сын является на самом деле сыном его друга.

Мужчина раскрыл измену своей жены после того, как она родила второго сына. Он часто ездил в командировки, а супруга проводила много времени с его бизнес-партнерами, работая в магазине.

Однажды, во время одной из командировок, жена позвонила мужу и сообщила о своей беременности вторым ребенком. Спустя несколько лет, когда мальчик уже вырос, мужчина заметил, что ребенок совсем не похож на него. Это вызвало у него подозрения о том и мужчина решил сделать ДНК-тест.

По результатам анализа стало ясно, что он не был биологическим отцом ребенка. С этой информацией он обратился к жене, требуя, чтобы она рассказала ему правду. Жена призналась в романе с другом мужчины, который происходил в его отсутствие.

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