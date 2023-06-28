Игорь Гордин, 58-летний супруг Юлии Меньшовой, известен своим редким общением с журналистами. Однако, он сделал исключение и решил принять участие в программе «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком, где рассказал о своих детях.

Их 25-летний сын Андрей, следуя по стопам знаменитых родителей, окончил Школу-студию МХАТ. После этого он изучал режиссуру в Московской школе нового кино и в настоящее время работает в «Мастерской Брусникина».

20-летняя Таисия решила отказаться от творческой карьеры и поступила в Высшую школу экономики. Сначала она изучала пиар, но со временем стала интересоваться театром. Слова Гордина подтверждают, что дочь бросила учебу.

Он признался, что старался защитить своих детей от театральной индустрии, но «эта страсть все равно проникает в них». Гордин объясняет страсть Александра к кино именно генетическим наследием.