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Представители Российской Федерации и Кувейта провели переговоры, на которых обсуждались условия поставки в эмираты танков российского производства. Москва остается открытой для запроса со стороны Эль-Кувейта в вопросах военной сферы. Заявление посла России в Кувейте Владимира Желтова приводит издание Al Qabas.

Комментируя сферу военного сотрудничества между Российской Федерацией и Кувейтом, Желтов подчеркнул, что в распоряжении вооруженных сил Кувейта есть вооружение российского производства. Кувейтская армия располагает российскими ракетными установками и бронетехникой. Поэтому Москва заинтересована и остается открытой для всех запросов со стороны Эль-Кувейта в военной сфере, резюмировал российский посол.

Напомним, что в конце мая текущего года посол Российской Федерации Владимир Желтов вручил верительные грамоты Мишаалю Аль-Джаберу Ас-Сабаху, наследному принцу эмирата Кувейт.

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