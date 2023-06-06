Представители Российской Федерации и Кувейта провели переговоры, на которых обсуждались условия поставки в эмираты танков российского производства. Москва остается открытой для запроса со стороны Эль-Кувейта в вопросах военной сферы. Заявление посла России в Кувейте Владимира Желтова приводит издание Al Qabas.

Комментируя сферу военного сотрудничества между Российской Федерацией и Кувейтом, Желтов подчеркнул, что в распоряжении вооруженных сил Кувейта есть вооружение российского производства. Кувейтская армия располагает российскими ракетными установками и бронетехникой. Поэтому Москва заинтересована и остается открытой для всех запросов со стороны Эль-Кувейта в военной сфере, резюмировал российский посол.

Напомним, что в конце мая текущего года посол Российской Федерации Владимир Желтов вручил верительные грамоты Мишаалю Аль-Джаберу Ас-Сабаху, наследному принцу эмирата Кувейт.