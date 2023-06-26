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Больная раком Анастасия Заворотнюк не успела вовремя оплатить долги по начисленным налогам в размере 170 тысяч рублей. По этой причине судебные приставы в Москве возбудили против известной российской актрисы исполнительное производство.

Как следует из материала «Комсомольская правда», ссылающейся на свои источники, семья актрисы в настоящий момент не в состоянии оплатить долг, поскольку супруг «прекрасной няни» этим летом оказался без работы. По словам Татьяны Навки, от участия в ее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» отказался Петр Чернышев, поскольку он изъявил желание больше времени провести с семьей. Вернуться в спектакль супруг Заворотнюк планирует только к зимнему сезону.

Напомним, что в феврале 2023 года судебные приставы уже накладывали арест на автомобиль марки Porsche, который актриса приобрела еще в 2014 году и оформила на свою маму Валентину. По решению суда был наложен арест на автомобиль из-за невыплаченного долга в размере 127 тысяч рублей.

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