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Рано утром 10 июня по Одессе вновь был нанесен мощный ракетный удар. Взрыв был слышен в нескольких десятках километров от областного центра, грохот сопровождался звоном стекол и содроганием многоэтажных домов.

Надо отметить, что сперва прогремел взрыв, а уже после него была объявлена воздушная тревога. При этом местные власти пишут об “успешной работе ПВО”, которая “все сбила”. Позднее срабатывание тревоги подтверждает, что противовоздушная оборона вообще не среагировала на ракетную атаку и пропустила удар.

Напомним, в ночь на 10 июня в Одессе также гремели взрывы. В Сети уже появилось видео, как зенитная ракета ВСУ взмывает в небо и тут же падает на жилой многоэтажный дом. Моментально вспыхивает пожар. Киев уже заявил, что ракета сбила дрон-камикадзе, обломки которого и попали по зданию, однако видеозапись доказывает совершенно обратное.

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