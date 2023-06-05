Дарья Дорохова – ядерный физик и аспирантка Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Сибирского отделения Российской академии наук. Она уже привыкла к удивлению новых знакомых. Еще во время своей студенческой жизни, когда в Новосибирске только начали обсуждать строительство уникальной установки СКИФ (Сибирский Кольцевой Источник Фотонов), она проявляла интерес к науке.

Сегодня она активно участвует в амбициозном проекте российской науки, разрабатывая программу, которая обеспечит идеальные условия для движения частиц внутри гигантского кольцевого ускорителя. Дарья способна объяснить основы ядерной физики даже детям.

СКИФ (Сибирский Кольцевой Источник Фотонов) является первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+. Его строительство началось в 2021 году в наукограде Кольцово, Новосибирская область.

Хотя СКИФ относят к установкам поколения 4+, сравнивать его с Большим адронным коллайдером (БАК) довольно сложно, так как у них разные цели. Коллайдер – это установка, в которой ученые сталкивают электроны и позитроны противоположного заряда, а затем регистрируют все частицы, возникающие в результате столкновения. В Сибири, в Институте ядерной физики, также имеются два коллайдера – ВЭПП-4 и ВЭПП-2000. Они значительно меньше по размеру, чем Большой адронный коллайдер, но уже давно зарекомендовали себя как надежные и точные в работе установки.

В то время как СКИФ продолжает свое строительство и подготовку к запуску, Дарья и ее команда проводят исследования на уже существующем оборудовании и управляют пучками частиц в ускорителе, используя огромные магниты.