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Как отмечает в своем материале издание «Свободная пресса», уникальное отечественное предприятие военно-промышленного комплекса АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» из города Тулы славится производством современных противотанковых управляемых ракет класса 9М117М1-3 «Аркан».

Отечественные противотанковые ракеты оснащаются кумулятивной боевой частью, способной пробивать динамическую защиту толщиной 750-850 мм на расстоянии в 5-6 километров. Начальная скорость полета ракеты составляет порядка 370 м/с.

Аналогичный ПТРК «Бастион», применяемый на советских танках Т-55М и Т-55АМ, полностью адаптирован для стрельбы из нарезного орудия Д-10Т2С. При этом модернизированные до 115 мм выстрелы ЗУБК23-2 могут использоваться гладкоствольным орудием У-5ТС, устанавливаемых на танках Т-62М (Т-62МВ). Именно этим фактором обуславливается активное снятие с хранение советских танков и отправка их на фронт в зону проведения специальной военной операции.

Противотанковые ракеты «Аркана» обладают рекордными для своего класса показателями пробиваемости брони. Например, основной немецкий танк «Леопард 2А4» не способен выдержать попадание российской ракеты 9М117М1-2 с дистанции в 5-6 километров даже в лобовой проекции.

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