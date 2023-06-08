Генерал-полковник Александр Романчук, который командует группировкой российских войск на Запорожском направлении, заявил, что украинской армии не удалось застать ВС РФ врасплох, начав внезапное контрнаступление. Спецназ и аэроразведка своевременно обнаружили продвижение войск противника около 2 часов ночи, что позволило оказать достойное сопротивление.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов утром 8 июня доложил президенту Владимиру Путину, что механизированная бригада, состоящая из четырех батальонов, предприняла попытку перейти в контрнаступление. Но своевременное ее обнаружение дало возможность нанести противнику огневое поражение. В результате он был вынужден вернуться на исходные позиции, понеся серьезные потери.

“Таким образом, действия разведывательных подразделений не позволили противнику достичь внезапности выполнения своей задачи”, – заявил Герасимов.