Свыше 250 военных ликвидировано, уничтожено 16 танков, 3 БМП и более 20 бронеавтомобилей. Такие потери понесла украинская армия в ходе наступления на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ – передаёт РИА “Новости”.

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, наступление, которое начали ВСУ, можно считать “крупномасштабным”. Украинская армия задействовала два танковых батальона и 6 механизированных бригад. Вероятно, ВСУ ударяли по участкам фронта, на которых, как они считали, оборона российской армии была наиболее уязвима. Успехов украинские военные не добились, наступление успеха не имело, подчеркнул Конашенков.

О контрнаступлении ВСУ киевские власти заявляли на протяжении многих месяцев. Одним из возможных направлений для ударов украинской армии рассматривалось запорожское, где неприятель мог попытаться “прорубить” сухопутный коридор в Крым.