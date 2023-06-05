Министерство обороны РФ рассказало новые подробности о потерях ВСУ, которые те понесли при атаке на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, украинские войска при попытке провести наступательную операцию потеряли более 1 500 военнослужащих, а также значительное количество военной техники. В Минобороны уточнили, что среди потерь ВСУ – 28 танков. Причём 8 из них немецкого производства. Этот танки Leopard, которые были переданы Киеву ранее. Кроме того, на южнодонецком направлении было уничтожено 3 французских колёсных танка АМХ-10 и 109 бронеавтомобилей.

Первые попытки прорвать линию фронта на южнодонецком направлении украинские войска предприняли 4 июня. Однако были отброшены. Впоследствии ВСУ возобновили наступательную деятельность, но снова успехов не достигли. Им было нанесено “комплексное поражение”, уточнили в Минобороны РФ.