ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танки Leopard немецкого производства, поставленные на службу ВСУ, продолжают хорошо гореть на линии соприкосновения. Портал “Русская весна” опубликовал фотографию еще одной уничтоженной боевой машины.

На снимке видно, что самая современная из отправленных на Украину модификаций Leopard 2A6 осталась без пушки. Ее оторвало после удара противотанковой ракетой.

Военные корреспонденты рассказали, что после потери нескольких “Леопардов” украинские боевики несколько дней применяли их как спрятанные в лесных массивах артиллерийские орудия. Но потом снова бросили в бой, что привело у уничтожению еще нескольких единиц.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что западная техника “хорошо горит” в зоне специальной военной операции. И та же судьба ожидает истребители F-16, которые НАТО намеревается отправлять в Киев.

Вам может понравиться

«РВ» показала сожженные американские МРАП MaxxPro ВС Украины

Очередная бронемашина американского производства МРАП MaxxPro уничтожена в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовал в Сети портал “Русская весна”. Съемка сделана украинскими боевиками. Они исследовали бронетранспортер и пришли к

В Минобороны Украины ищут новые критерии оценки успешности контрнаступления

Киев пытается придумать новые критерии, по которым контрнаступление ВСУ будет успешным. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пройденные километры и захваченные украинской армией населенные пункты в число таких

Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ

Слаженная боевая работа мотострелковых подразделений ВС РФ позволяет успешно атаковать позиции ВСУ. Также они обеспечивают продвижение пехоты и возможность нанесения ударов по врагу артиллерийскими установками, рассказал военный корреспондент издания “Известия”