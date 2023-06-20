Танки Leopard немецкого производства, поставленные на службу ВСУ, продолжают хорошо гореть на линии соприкосновения. Портал “Русская весна” опубликовал фотографию еще одной уничтоженной боевой машины.

На снимке видно, что самая современная из отправленных на Украину модификаций Leopard 2A6 осталась без пушки. Ее оторвало после удара противотанковой ракетой.

Военные корреспонденты рассказали, что после потери нескольких “Леопардов” украинские боевики несколько дней применяли их как спрятанные в лесных массивах артиллерийские орудия. Но потом снова бросили в бой, что привело у уничтожению еще нескольких единиц.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что западная техника “хорошо горит” в зоне специальной военной операции. И та же судьба ожидает истребители F-16, которые НАТО намеревается отправлять в Киев.